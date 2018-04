Incidente sulla tangenziale di Foggia: vittime madre, padre e figlio di 2 anni

Di:

Foggia, 09 aprile 2018. Erano originari del Siracurano, ma residenti ad Ascoli Piceno, le vittime del tragico incidente avvenuto stamani sulla tangenziale sud di Foggia: per cause da accertare, tra le ipotesi l’asfalto reso viscido dalle pioggia, un uomo alla guida di una Ford Focus avrebbe invaso la corsia scontrandosi frontalmente con una Wolkswagen Golf che procedeva in senso opposto.

Vittime le 3 persone presenti nella Ford Focus, padre, madre e il loro figlio. Le vittime sono Sebastiano Coletta di 30 anni, che era alla guida, sua moglie Francesca Conti, di 36 e il figlioletto Salvatore di due anni. La giovane coppia è morta sul colpo. Il bimbo estratto ancora vivo dalle lamiere, è deceduto poco dopo mentre lo stavano trasportando in ospedale. Lo riporta Il Resto del Carlino

L’incidente è avvenuto in corrispondenza del km 8,100 della Tangenziale di Foggia (SS673), il traffico è rallentato, con code, in entrambe le direzioni; lungo la tratta a quattro corsie si è resa necessaria l’istituzione di un restringimento della carreggiata allo scopo di agevolare gli interventi dei soccorsi e delle Forze dell’Ordine. Per cause in corso di accertamento, il sinistro – uno scontro frontale – ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di tre persone ed il ferimento di un’altra.

Sul posto è presente personale Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine allo scopo di regolamentare la viabilità e di ripristinare la regolare circolazione, in tempi brevi, anche a seguito delle attività di rimozione dei mezzi e delle operazioni di pulizia del piano viabile.

