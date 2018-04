Keep Clean and Ride arriva a Manfredonia

Di:

Manfredonia, 09 aprile 2018. Arriva a Manfredonia, giovedì 12 aprile prossimo, la quarta edizione di ‘Keep Clean and Run’ (Pulisci e Corri, NdR) che, quest’anno, muta in ‘Keep Clean and Ride’, visto che si è scelto di utilizzare la bicicletta: “un mezzo che consente di fare più chilometri, di incontrare più persone, a impatto zero, e di coinvolgere tutti coloro che in Italia vanno in bici anche solo per spostarsi in modo sostenibile”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale (AICA), è promosso ed organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comitato nazionale promotore della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (dal 12 al 19 aprile 2018). La proposta avanzata al nostro Comune ha trovato l’immediata disponibilità dell’assessorato competente, così la prima tappa dell’azione di pulizia partirà da Bari e giungerà a Manfredonia.

Le attività previste sono due, entrambe volte all’accrescimento culturale della difesa ambientale: una prima, che si svolgerà sul Lungomare del sole dalle ore 16,00 ed una seconda, che avrà luogo presso il chiostro comunale di palazzo San Domenico dalle ore 17,30.

Giovedì 12 aprile, infatti, percorrendo in bici strade e sentieri e compiendo azioni di pulizia dai rifiuti abbandonati che incontra lungo il percorso, giungerà in loco Roberto Cavallo, tra gli ideatori e testimonial dell’iniziativa, oltre che apprezzato agronomo e autore di numerose pubblicazioni sui temi ambientali. Ad attenderlo, all’altezza del porto turistico, vi saranno le associazioni manfredoniane che hanno accolto l’invito rivolto loro dall’assessora all’Ambiente della Città di Manfredonia, Innocenza Starace: Agesci Manfredonia 2, Arte in arco, Gargano 2000, Sant’Orsola, Daunia TuR, Ambiente Nautilus Arcobaleno, ACLI, Delfino, ETS ‘Teatro Stalla Matteo Latino’, Legambiente, Archeoclub Siponto, Ecosistema Gargano. L’attività di pulizia dai rifiuti si svolgerà dall’altezza del porto turistico, appunto, per giungere fino alla foce del Cervaro. Pulizia che riguarderà tanto il marciapiedi di Lungomare del sole, quanto gli accessi al mare.

Al termine, ci si sposterà verso la sede del Municipio sipontino, dove si svolgerà un interessante incontro-dibattito, moderato da Marilina Ciociola, giornalista di Stato Quotidiano, al quale prenderanno parte: Roberto Cavallo, testimonial dell’iniziativa; Innocenza Starace, assessora all’Ambiente della Città di Manfredonia; Franco La Torre, amministratore unico A.S.E.; Antonello Antonicelli, dirigente settore Ambiente della Città di Manfredonia; Alfredo De Luca, capo scout Agesci Manfredonia 2 e esperto in materia ambientale; Emanuela Bisceglia, Legambiente; Bruno Mondelli, associazione Arte in arco.

“Proseguono le attività di sensibilizzazione – commenta l’assessora Starace – che sta organizzando l’Amministrazione comunale, unitamente all’apporto insostituibile delle associazioni operanti nel nostro territorio e, in questo caso, anche fuori dai nostri confini comunali. Ringrazio, quindi, i proponenti l’iniziativa e apprezzo l’idea di testimoniare l’importanza del nostro ambiente anche attraverso l’utilizzo di un mezzo di locomozione perfettamente compatibile con l’ambiente: la bicicletta. Invito tutta la città, dalle associazioni ai singoli concittadini, a partecipare con noi e prendere parte attiva alla giornata di pulizia. Spero in cuor mio – aggiunge ancora l’assessora all’Ambiente – che non siano solo ‘i soliti noti’, che hanno sempre partecipato a questo genere di iniziative, ad aderire all’invito di contribuire alla pulizia della nostra città. L’impegno dei pochi, encomiabile e prezioso, risulterebbe non sufficiente se, anche questa volta, chi non risparmia critiche se ne resterà a casa senza fare nulla per mutare lo stato delle cose. La città è di tutti, non per modo di dire, perciò questo è un evento al quale è importante partecipare per testimoniare il rispetto dell’ambiente”.

“A nessuno piace vivere in paesi e città sporchi, a nessuno piace camminare su un lungomare dove si possono trovare rifiuti di ogni genere, a nessuno piace portare i propri figli in mezzo all’immondizia! Eppure, oltre alla lagnanza, sono ben pochi coloro che riescono a rendersi protagonisti del cambiamento. Insieme si può fare molto, per rendere migliori i luoghi in cui viviamo e per limitare i danni all’ambiente. Insieme possiamo cambiare, in meglio, l’ambiente in cui viviamo e che lasceremo ai nostri figli”, l’esortazione del sindaco, Angelo Riccardi.

“Abbiamo avuto, in precedenti occasioni, l’adesione fattiva dei bambini che hanno pulito i luoghi scelti insieme, di volta in volta, ma tanto impegno è stato spesso vanificato dal comportamento degli adulti, con abbandoni incontrollati di rifiuti un po’ dovunque. E’ questo l’atteggiamento che deve cambiare, perché non è accettabile tanta sciatteria da parte di chi è, o dovrebbe essere, da esempio per i propri figli. Occorre che costoro si rimbocchino le maniche – conclude Innocenza Starace – e, di concerto con l’Amministrazione comunale, si impegnino per fare in modo che la nostra città si presenti più pulita, ancor più perché l’estate è alle porte e, con essa, i turisti che verranno a visitare Manfredonia”.

Appuntamento a giovedì 12 aprile, quindi, alle ore 16,00 presso il Lungomare del sole, all’altezza del porto turistico ‘Marina del Gargano’ e, successivamente, presso il chiostro di palazzo San Domenico alle ore 17,30.

fonte Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)