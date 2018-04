Lupara bianca, Miggiano “Modo crudele per lasciare le famiglie nel dubbio” (VD)

Di:

Manfredonia, 09 aprile 2018. “E’ il modo crudele per lasciare le famiglie nel dubbio e, soprattutto, non lasciare tracce di quanto si è fatto“. E’ la riflessione del Capitano Andrea Miggiano, Comandante del Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia – con competenza sui territori di Zapponeta, Mattinata, Monte Sant’Angelo e anche Vieste -, nel corso di un’intervista rilasciata al TG3 Puglia, nell’ambito di un servizio riguardante i casi di “lupara bianca” nel Gargano e le recenti ricerche dei Carabinieri “Cacciatori”.

Negli ultimi anni, come emerso dal servizio, sono 30 le persone scomparse nel nulla in Provincia di Foggia. Persone “i cui resti – è stato detto nel servizio – sono stati a volte ritrovati nelle grotte e nelle gravine del Gargano”.

Marzo 2018: dalle ricerche nelle gravine ai nuovi agguati nel Viestano

Mentre le ultime settimane (22 marzo – 6 aprile 2018) sono state contrassegnate da un tentato omicidio e un omicidio nel Viestano, nell’ambito probabilmente della guerra in corso tra i clan successiva alla morte nel gennaio 2015 di Angelo Notarangelo, nello scorso marzo sono stati diversi i sopralluoghi nel territorio di Vieste dei Carabinieri Cacciatori degli Squadroni di Calabria e Sicilia impegnati, con i colleghi di Sardegna, in un lavoro di “censimento, georeferenziazione e ispezione degli anfratti naturali che caratterizzano il Gargano“.

I sopralluoghi dei Carabinieri

Come reso noto, carabinieri sono stati impegnati in ulteriori controlli in alcune grave, alla presenza di medici legali per verificare la presenza di altri resti umani. Il 6 marzo 2018, in località “Paradiso selvaggio“, a Vieste, a poche ore da un analogo rinvenimento nel territorio dello stesso Comune, i carabinieri avevano ritrovato le ossa di un piede. Sul fondo di una gravina, ad una profondità di circa sei metri, i militari avevano trovato un paio di vecchi stivali di gomma, del tipo di quelli generalmente usati per portare al pascolo e governare greggi e armenti, uno ormai quasi completamente disfatto, l’altro quasi integro. E proprio all’interno di quest’ultimo c’erano le falangi di un piede. Le condizioni di quanto ritrovato presuppongo una permanenza da tempo dei resti.

A giorni attesi gli esiti dei CC del Ris

“L’opera dei Carabinieri Cacciatori, finalizzata a “preparare il terreno” ai colleghi che ormai a breve si stanzieranno definitivamente sul promontorio, sta un po’ alla volta costringendo il Gargano a restituire i corpi delle tante vittime di “lupara bianca” che, negli ultimi decenni, hanno accompagnato il radicamento della criminalità organizzata in territori meravigliosi come quelli di Vieste stessa, Mattinata e Monte Sant’Angelo, ma non solo, mettendone a gravissimo rischio ogni forma di vero sviluppo”, hanno detto gli inquirenti.

I miseri resti rinvenuti sono stati anch’essi inviati al RIS di Roma, per gli accertamenti tecnici finalizzati a identificare quest’altra vittima della criminalità organizzata locale.

I resti potrebbero appartenere a Francesco Li Bergolis

Proprio nella stessa località, il 6 luglio del 2011, era stata ritrovata la Fiat Punto del 41enne Francesco li Bergolis, misteriosamente scomparso un mese prima, appartenente alla nota famiglia di Monte Sant’Angelo, coinvolta in una sanguinosa faida che per anni ha disseminato di morti e feriti quegli splendidi territori.

FOCUS SCOMPARSI IN PROVINCIA DI FOGGIA

Nomi. Ipotesi

Tra i nomi (senza che vi sia, come detto, alcuna conferma, ipotesi o pista preferenziale) è possibile ricordare: Alessandro Ciavarella, scomparso l’11 gennaio 2009 a Monte Sant’Angelo; Francesco Libergolis, l’allevatore 41enne originario di Monte Sant’Angelo, legato (I grado per via paterna) alla famiglia mafiosa garganica e scomparso lo scorso 24 giugno 2010 (Focus scomparsa ). Dopo il ritrovamento lo scorso 6 luglio 2010 della Fiat Punto dell’uomo in località Selvaggio, in una zona fittamente boschiva di Vieste (con precisione nei pressi di una stradina interrotta per lavori in corso, dopo un bivio tra Vieste e Mattinata, verso unresidence. In particolare si tratta della statale interna per Mattinata in un tratturo in località Paradiso Selvaggio, vicino all’omonima discoteca da tempo chiusa) i carabinieri operanti avevano insentificando le ricerche per ritrovare l’uomo, che tuttavia non fu mai più ritrovato.

Ancora, tra le persone scomparse nel nulla e per le quali si sono ipotizzati casi di “lupara bianca”: Salvatore Ranieri, 25 anni di Vieste, scomparso nel luglio 2003; Angelo Iaconeta, 37 anni di Mattinata, scomparso nell’agosto 2003; Francesco Simone, di Mattinata, scomparso il 23 luglio 2009 a 25 anni; Angelo Tricarico scomparso dalla mattina del 22 agosto del 2013 a San Nicandro Garganico; Francesco Armiento scomparso il 27 giugno 2016 in agro di Mattinata; Gianluca Campanile, 34enne foggiano, scomparso l’1 dicembre 2016; Pasquale Notarangelo, il giovane di 26 anni – originario di Vieste-, del quale non si hanno più notizie dallo scorso 24 maggio 2017; Matteo Masullo, 30 anni, detto “Bacchettone” per il fisico snello, originario di San Marco in Lamis. L’uomo sarebbe stato visto l’ultima volta “la sera del 7 febbraio 2017 a Termoli”.

Avvocato Pierpaolo Fischetti “Attendiamo riscontri Ris”. “Tutta la comunità di Mattinata, in primis la mamma del ragazzo, è con il fiato sospeso per conoscere se il ritrovamento dei Carabinieri si possa correlare o meno con la scomparsa di Francesco: restiamo fiduciosi e speranzosi che ci sia almeno una risposta a tale agghiacciante accadimento”. Cosi giorni fa a StatoQuotidiano l’Avvocato Pierpaolo Fischetti, legale della signora Luisa Lapomarda, mamma di Francesco Armiento, tra le persone scomparse in Provincia di Foggia e per le quali si è ipotizzato un caso di “lupara bianca”.

Avvocato Gianfranco Di Sabato: “Attendiamo conferme ufficiali”. ”Aspettiamo i riscontri dei Carabinieri del R.I.S. per attestare se ci sia una correlazione tra una delle persone scomparse in Provincia di Foggia, per le quali si è ipotizzato un caso di lupara bianca. Tra l’altro, il ritrovamento dell’auto di Francesco Li Bergolis in una località del Viestano potrebbe rappresentare un elemento di correlazione con la scomparsa del citato Li Bergolis. Attendiamo naturalmente un riscontro ufficiale”. Così a StatoQuotidiano giorni fa l’Avvocato Gianfranco Di Sabato, legale della famiglia Li Bergolis, in merito alla scomparsa di Francesco, avvenuta lo scorso giugno 2010 (vedi sopra).

