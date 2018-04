Il dottor Gaetano Granatiero, Sezione Trasfusionale di Manfredonia (Ph:Stato2013@)

Manfredonia. Tutto pronto per la “3a GIORNATA DI STUDI DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA DAUNIA“, promossa ed organizzata dalla Sezione di Medicina Trasfusionale di Manfredonia e con il patrocinio della Città di Manfredonia, il Centro nazionale sangue, Società di Italiana Medicina Trasfusionale e Immunoematologia, Ordine dei Medici

Chirurgi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia. Risorsa sangue: appropriatezza, organizzazione e gestione clinica.

Patient Blood Management e linee guida Che avrà luogo giovedì 12 aprile 2018 alle ore 8.30, a Manfredonia presso la Sala Congressi del Regio Hotel Manfredi – S. P. 58. L’evento, che ha riscosso un notevole successo di iscrizioni, si propone quale momento di riflessione ed approfondimento sulle linee guida dei processi trasfusionali orientate a prevenire la trasfusione evitabile e a garantire outcome migliori per i cittadini assistiti. Il Responsabile Scientifico dott. Gaetano Granatiero Manfredonia, “3^ giornata di studi di medicina trasfusionale della Daunia” ultima modifica: da

