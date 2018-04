Manfredonia. “9 anni per un allacciamento di corrente”: la denuncia di un cittadino

Di:

Manfredonia, 9 aprile 2018. Nove anni d’attesa per la corrente elettrica: è questa la denuncia di un signore di Manfredonia in possesso di una proprietà in località Ripa di Sasso. Un’odissea burocratica che avrebbe avuto inizio nel 2009, quando il protagonista di questa faccenda (che ha preferito rimanere anonimo) ha presentato domanda all’Enel in seguito alla costruzione di un pozzo nel suo terreno.

«Hanno impiegato cinque anni per far arrivare la pratica al comune di Manfredonia, che l’ha bocciata poiché la provincia, per mettere un palo e cinquanta metri di cavo, aveva previsto tanti di quei accorgimenti e indicazioni anti aeree per cui il Comune ci ha proposto una soluzione interrata. Per tutti questi anni, l’Enel ha dormito. Proprio l’Enel un anno fa ha fatto lavori di allacciamento a una persona che aveva fatto richiesta solamente un anno prima, al che mi sono indignato e lamentato duramente. Sono venuti per controllare la mia proprietà insieme al geometra e mi hanno garantito che entro settembre del 2017 avrei avuto la corrente. Siamo arrivati ad aprile 2018 e non ho avuto ancora niente.»

Il signore continua ancora oggi con le sue lamentele e ci tiene a far conoscere alle persone questa situazione: «In un paese civile non si può aspettare nove anni per un allacciamento alla corrente elettrica. Una persona quanto deve vivere per avere un semplice servizio? Da notare bene: nella mia campagna sono circondato dalla corrente elettrica, sono rimasto l’unico senza e non sono stati capaci di portarla. Come si fa ad andare avanti in questo paese?».

A cura di Carmen Palma

Redazione StatoQuotidiano.it