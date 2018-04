manfredonia alto - ph matteo nuzziello

Di:



Manfredonia, 09 aprile 2018. Non si svolgeranno lezioni scolastiche e non si potrà accedere ai locali della scuola secondaria di I grado ‘Don Milani’, nella giornata di domani, martedì 10 aprile 2018, per l’ordinanza sindacale firmata il 6 aprile scorso dal vicesindaco Salvatore Zingariello. L’Enel, infatti, ha comunicato di dover effettuare lavori nella zona in cui è ubicato il plesso summenzionato e, di conseguenza, il dirigente scolastico della ‘Don Milani uno – Maiorano’ ha chiesto la chiusura della secondaria di I grado. Richiesta soddisfatta dall’Amministrazione comunale, che ha ordinato che la scuola resti chiusa “per il tempo strettamente necessario ad evitare disagi agli alunni e agli insegnanti”. Le lezioni riprenderanno regolarmente, quindi, da mercoledì 11 aprile 2018. Fonte Ufficio Stampa – Città di Manfredonia Manfredonia. Domani resta chiusa la secondaria di I grado della Don Milani ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.