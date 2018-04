Manfredonia, evade dai domiciliari: arrestato 47enne

Di:

Manfredonia, 09 aprile 2018. Nell’ambito del Servizio Straordinario del Controllo del Territorio in attuazione dell’Ordinanza 2.0 del Questore Mario Della Cioppa, è stato disposto un servizio mirato di controllo del territorio con l’utilizzo di pattuglie del Commissariato di Polizia di Stato di Manfredonia e del Reparto Prevenzione Crimine, in particolare nella notte, gli agenti in servizio di Volante durante il pattugliamento delle via cittadine, transitando in Piazza Caduti del Lavoro, nei pressi dell’ospedale, hanno notato una persona che con fare sospetto cercava di celarsi dietro degli alberi.

Immediatamente gli agenti sono intervenuti per fermare l’ignoto individuo.

Il malvivente appena bloccato è stato subito riconosciuto per Salvatore Azzarone, classe 1971, pregiudicato.

L’uomo era evaso già dal 3 aprile 2018, dal regime degli arresti domiciliari, e nel frattempo inutili erano risultati i tentativi di rintracciarlo.

I servizi di controllo del territorio, costituente una priorità per la Polizia di Stato, continueranno nei prossimi giorni con maggiore intensità in tutta la zona cittadina.

Redazione StatoQuotidiano.it