Manfredonia. Maestri d’ascia “Tutelare memoria storica dei nostri cantieri”

Manfredonia, aprile 2018. ”Avevamo pensato in un primo momento che fosse una balla, ma poi abbiamo letto il comunicato sul sito del comune che confermava quella notizia che ci ha fatto inquietare e fatto sentire umiliati e offesi: per quello che abbiamo dato a Manfredonia non ci meritiamo un simile trattamento e per giunta dal sindaco”. Antonio Beradinetti è un Maestro d’ascia da poco in pensione e parla a nome dei suoi colleghi Berardinetti condivisa dagli altri Maestri d’ascia in attività o in pensione come Antonio Fortunato, riguarda la sistemazione di quello spiazzo che ospitava un cantiere navale, che conclude a mare l’intervento di Rigenerazione urbana denominato “Lama Scaloria” che ricalca e ricostruisce la connessione mare, città e campagna del territorio di Manfredonia, un progetto finalizzato Veranda sul mare””. ”E’ un tradimento alla città, uno schiaffo al lavoro di quanti hanno dato lustro a Manfredonia e sorretto l’economia locale, un falso storico” esplicita Berardinetti che precisa: ”Dalla non c’entra affatto con la nostra tradizione e cultura, non ha fatto niente per Manfredonia e poi gli è già stato intitolato il teatro comunale”.

”Nel settembre 2017 ho inviato una lettera – ricorda Berardinetti – al sindaco, con la quale chiedevo l’intitolazione di quella piazza ai Maestri d’ascia a memoria delle tradizioni locali allegavo anche uno schizzo di un possibile monumento commemorativo: non si è degnato neanche di rispondere, preferisce l’anonimo Veranda sul mare”.

Voler piazzare una statua di quel cantante in quel sito espressione vivente della marineria storica di Manfredonia – si rileva nel settore della marineria – è oggettivamente una incongruenza e una forzatura autoritaria senza senso. Il finanziamento della statua (una copia di quella già vista a Milano?) avverrebbe con i residui del finanziamento regionale del progetto “Lama Scaloria”. A parte l’osservazione mossa che Dalla non c’entra nulla con Lama Scaloria, si obietta che quei denari residui debbano essere impiegati per qualche opera inerente allo spirito del progetto di rigenerazione urbana. La statua di Dalla potrebbe essere collocata più opportunamente dinanzi o nell’atrio del teatro che porta il suo nome o al porto turistico dove i costruttori di quella struttura gli avevano riservato un posto barca a fronte di concerti che non ci sono mai stati.

Michele Apollonio