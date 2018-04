KAROL CON PAULO DYBALA (PH AB)

Di:



Permettetemi una considerazione a cuore aperto “Fino a che punto può arrivare l’amore di un padre?”. Come diceva buzz lightyear verso l’infinito ed oltre…ci sono sogni che rimangono nel cassetto e lì vengono dimenticati….poi ci sono quei sogni che resteranno indelebili nel cuore e nella mente….prima del compleanno di Karol…un regalo enorme gli è stato donato…da una persona che lo ama profondamente….più della stessa vita…il suo papà…grazie papà a nome di Karol per questo splendido regalo…..” (A cura di Desirè Brunetti, Manfredonia) fotogallery giocatori Juventus impegnati nella trasferta di campionato contro il Benevento















Manfredonia. Regalo speciale di un papà al figlio: “Ecco la Juventus” (FOTO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.