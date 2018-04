ph VIGILI DEL FUOCO

Bari. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, preso atto della richiesta di rinvio a giudizio effettuata dalla Procura della Repubblica di Trani nel procedimento sullo scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, ha dato disposizione all’Avvocatura della Regione Puglia di predisporre la dichiarazione di costituzione di parte civile in vista dell’udienza preliminare. Complessivamente 19 i rinvii a giudizio, compreso la Ferrotramviaria SpA. Processo scontro treni Andria-Corato, 19 a giudizio ultima modifica: da

