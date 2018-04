Raffaele Minischetti campione del mondo nella sciabola a squadre U20

Di:

Raffaele Minischetti, tesserato per il Club Scherma San Severo, ha vinto la medaglia d’oro al campionato del mondo di Verona nella sciabola a squadre under 20. Appresa la splendida notizia, il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore allo Sport dr. Raffaele Fanelli e l’Amministrazione Comunale tutta hanno così espresso i propri rallegramenti.

“Vogliamo sottolineare il grande e strepitoso successo ottenuto dal nostro giovane concittadino che da poche ore si è laureato campione del mondo da autentico protagonista, perché ha contribuito con le proprie stoccate alla storica affermazione contro la Russia in finale. Già nei turni precedenti Raffaele era stato eccellente artefice di tanti punti. La vittoria in un campionato del mondo è di portata assolutamente storica per il nostro movimento sportivo, un evento che sarà ricordato a lungo. A Raffaele inviamo le nostre più sentite felicitazioni per questa meravigliosa medaglia d’oro, che non deve rappresentare un traguardo, ma un punto di partenza verso altri obiettivi ancora più prestigiosi.

Il nostro plauso vogliamo indirizzarlo anche agli allenatori, allo staff tecnico, allo storico presidente del Club Scherma San Severo attuale presidente del Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Scherma avv. Matteo Starace, insostituibile riferimento per il movimento schermistico, all’attuale presidente del Club avv. Gaspare Venditti”.