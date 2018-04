Riccardi “Mai detto di voler dedicare la piazza a Dalla. No strumentalizzazioni”

Di:

Manfredonia, 9 aprile 2018. ”Innanzitutto non si tratta di una piazza dedicata a Lucio Dalla. Mai detto e mai pensato. Abbiamo solo ritenuto che sarebbe stato utile installare un’opera in grado di richiamare la presenza di Lucio a Manfredonia. Una presenza che molti sottovalutano. C’è un filmato abbastanza interessante, che qualcuno dovrebbe considerare, dove Lucio dice di sentirsi profondamente manfredoniano. Lucio non hai mai rinnegato la nostra città, ha solo puntualizzato di essere bolognese, ma questo mi sembra ovvio e scontato”.

Manfredonia. Opera “Lucio e il mare”: finanziamento con residui “Lama Scaloria”

“Credo che questa opera di Lucio possa rappresentare una grande occasione per la nostra città. Per essere visitata. Per dare la possibilità a tanti di farsi un selfie ricordo”.

“Non escluso l’ipotesi di denominare la piazza in onore al grande lavoro dei maestri d’ascia della nostra città. Nella nostra storia hanno avuto un grande significato, quella piazza era del resto un cantiere. Qui i maestri d’ascia lavoravano e costruivano le imbarcazioni”.

Così il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, in un video pubblicato su facebook (il 29 marzo 2018) nel corso del quale ha riportato delle puntualizzazioni sulla piazza “La veranda sUl mare”, sull’opera di Susinni dedicata a Dalla, e sul riconoscimento storico e futuro ai maestri d’ascia di Manfredonia.

focus

Resto del Carlino “Lucio Dalla, la statua-panchina va in Puglia”

Manfredonia, Lucio Dalla. Ok Giunta comunale a opera scultorea del maestro Susinni

Redazione StatoQuotidiano.it