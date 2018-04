(st - archivio)

Foggia. Tragico incidente stamani sulla tangenziale sud di Foggia: per cause da accertare, tra le ipotesi l’asfalto reso viscido dalle pioggia, un uomo alla guida di una Ford Focus avrebbe invaso la corsia scontrandosi frontalmente con una Wolkswagen Golf che procedeva in senso opposto. Vittime le 3 persone presenti nella Ford Focus, padre, madre e il loro figlio. Rilievi in corso della Polizia Stradale. Redazione StatoQuotidiano.it Tragico incidente su tangenziale Foggia: 3 morti ultima modifica: da

