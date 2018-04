Un morto in scoppio auto, ipotesi bomba

Il fermo immagine tratto dal Tg1 mostra vigili del fuoco e inquirenti sul luogo dove un uomo di 42 anni, Matteo Vinci, è morto a Limbadi, nel Vibonese, nello scoppio dell'auto che stava guidando, 09 aprile 2018. Ferito gravemente il padre di Vinci, Francesco, di 70 anni. L'ipotesi che viene fatta dai carabinieri è che a provocare lo scoppio sia stata una bomba collocata nel vano portabagagli della vettura. ANSA/FERMO IMMAGINE TG1 +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++

(ANSA) – LIMBADI (VIBO VALENTIA), 9 APR – Un uomo di 42 anni, Matteo Vinci, é morto a Limbadi, nel Vibonese, nello scoppio dell'auto di cui era alla guida. Ferito gravemente il padre di Vinci, Francesco, di 70 anni. L'ipotesi che viene fatta dai carabinieri, che stanno svolgendo le indagini sotto le direttive della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, é che a provocare lo scoppio sia stata una bomba collocata nel vano portabagagli della vettura, anche se sono tutte da verificare le modalità con cui é avvenuto lo scoppio. Matteo Vinci, ex rappresentante di medicinali, era stato candidato alle ultime elezioni comunali nella lista "Limbadi libera e democratica". Il prefetto di Vibo Valentia, Guido Longo, ha convocato d'urgenza il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto sulle indagini.

