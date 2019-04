Amministrative. Fanelli si presenta

Di:

Terminata la fase di ascolto e di confronto con i cittadini e le varie categorie della popolazione il candidato sindaco della lista civica Volare Alto, dott. Raffaele Fanelli, è pronto a presentare, mercoledì 10 aprile alle 19.15 nel suo comitato elettorale presso l’ex Discobolo di via Solis il suo programma elettorale ai sanseveresi.

“Tutte le inidicazioni suggerite da quanti hanno partecipato ai vari forum – spiega il candidato sindaco, dott. Raffaele Fanelli – sono state prontamente implementate nel programma elettorale. Abbiamo un programma elettorale serio, concreto, nato dalle esigenze dei cittadini e che con soluzioni innovative risponde ai loro bisogni. Non ci siamo inventati nulla di particolare, ma si tratta di programmazioni e soluzioni che in tante realtà italiane ed europee vengono sperimentate con successo da decenni. Quello che noi ci metteremo è la serietà nel realizzare ciò che abbiamo

scritto con impegno e tempi certi”. Tra le novità più importanti anche un assessorato ad un giovane che sarà scelto con un avviso pubblico e affiancato da uno staff di 10 giovani da individuare in collaborazione con gli Atenei del territorio che effettueranno attività di stage presso l’assessorato per l’acquisizione di finanziamenti nazionali ed europei per progetti da realizzare in città.

“Quello dei giovani – conclude il dott. Raffaele Fanelli – è un tema a noi caro. Dobbiamo evitare che sempre più ragazzi abbandonino la città e creare opportunità affinché gli stessi possano trovare qui una occupazione e contribuire al rilancio della città”.