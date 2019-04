ASL Foggia: nuova composizione della Direzione Strategica

Di:

Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla, all’indomani della riconferma ufficiale alla guida dell’Azienda Sanitaria Locale di Capitanata, ricompone la Direzione Strategica che opererà collegialmente, per i prossimi tre anni, per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

Confermato, alla Direzione Amministrativa, Ivan Viggiano.

Antonio Nigri è il nuovo Direttore Sanitario.

Nominato con deliberazione n. 560 del 04 aprile 2019, Nigri, già Direttore dello S.P.E.S.A.L., raccoglie l’eredità di Alessandro Scelzi che torna a ricoprire l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Radiologia dell’Ospedale “Tatarella” di Cerignola.

“Ringrazio il Direttore Generale – ha dichiarato Scelzi – per la fiducia che mi ha riservato quando mi ha conferito l’incarico. Sono stati otto mesi intensi nei quali abbiamo affrontato molteplici criticità legate anche al complesso processo di riorganizzazione aziendale in atto. La mia riconoscenza va, oltre che al Direttore Piazzolla e al Direttore Amministrativo Viggiano, a tutti i collaboratori per il supporto offertomi in questo periodo. Torno al mio lavoro nella consapevolezza che la Direzione Generale continuerà ad essere impegnata nella difesa dei legittimi diritti della comunità, anche grazie al supporto che l’amico e collega Nigri saprà dare”.

Ad Alessandro Scelzi vanno i ringraziamenti della Direzione Strategica per il lavoro svolto, anche a nome di tutti i collaboratori dell’Azienda. “Scelzi – commenta Piazzolla – è una risorsa preziosa, un professionista competente e dal grande spessore umano, oltre che un amico fraterno. In questi mesi ha affiancato con il massimo impegno questa Direzione Generale nella delicata fase di conclusione del primo mandato, contribuendo, in tal modo, al rinnovo della fiducia da parte degli Organi Regionali. Oggi torna alla guida di un Servizio strategico per l’Ospedale di Cerignola, ma proseguirà a lavorare a stretto contatto con la Direzione. Continuerà infatti a coordinare la Commissione e il Comitato di Crisi per l’attuazione del Riordino della Rete Ospedaliera e Distrettuale e a collaborare fattivamente con la Direzione Sanitaria”.

A Nigri, già dirigente apicale dell’ ASL, Piazzolla dà il benvenuto nella nuova veste di Direttore Sanitario. “Sono certo, in virtù del rapporto di stima che ci lega, che lavoreremo in sintonia, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa”.

Foggia,

09.04.2019