Il cosiddetto bollo auto – ossia la tassa automobilistica che si paga annualmente sulla proprietà del veicolo – è, come ogni altra imposta, soggetto a prescrizione. In pratica, la Regione (o, in Sardegna e in Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia delle Entrate) ha un termine massimo entro cui chiedere il pagamento degli arretrati, oltre il quale nulla le è più dovuto. Questo, in termini pratici, significa che, nonostante l’omesso versamento dell’importo o lo smarrimento delle ricevute di pagamento, una volta decorso tale termine l’automobilista è definitivamente libero da ogni obbligo senza dover dimostrare null’altro.

È bene quindi conoscere quali sono i tempi di prescrizione del bollo auto non pagato al fine di contrastare eventuali richieste illegittime da parte dell’amministrazione.

https://www.laleggepertutti.it/280963_bollo-auto-non-pagato-tempi-di-prescrizione