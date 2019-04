Dal Papocchio au Male Pajatore, passando pe Manfredonij

Di:

Ritorna in scena dal 9 al 12 aprile la compagnia “Teatro Stabile Città di Manfredonia”. Ci eravamo lasciati in prossimità delle festività natalizie con la commedia dal Titolo “ Ma che Papocchio”, un esilarante lavoro condotto dalle sempre energiche Dina Valente e Filomena Trotta, coadiuvate da uno staff di attori fedelissimi, pronti a divertire il pubblico in ogni stagione..

Un lavoro in vernacolo napoletano, che ha messo alla prova protagonisti e personaggi secondari che hanno saputo egregiamente superare l’esame in lingua partenopea, catapultandoci nell’abitazione del notabile avvocato Russolillo, dove piombano i coniugi Amelia e Michele Adinolfi intenti a districare la matassa di un presunto probabile tradimento avvenuto anni addietro. Di qui una serie di equivoci e verità scomode che metteranno a dura prova i protagonisti, il tutto condito con misteri, qui pro quo e tanto tanto divertimento. E’ ora la volta di “Da u male pajatore piggh quesdde ca pute”, sempre per la regia di Dina Valente e Filomena Trotta, che andrà appunto in scena dal 9 al 12 aprile presso il Cine-Teatro San Michele. L’intera vicenda ruota attorno ad un’agenzia matrimoniale all’interno della quale si muovono strani personaggi in cerca, ovviamente, di anime gemelle…..

Protagonisti saranno Cosimo Caccavelli, titolare della suddetta Agenzia e Giovanni e Rosetta, proprietari dell’appartamento in cui Cosimo esercita la sua attività.

Per non togliere la sorpresa a quanti hanno già deciso di trascorrere una serata di sana allegria e a quanti si apprestano a farlo, non vogliamo anticipare null’altro se non ricordare che la Compagnia non ha mai deluso il suo pubblico in tutti questi anni, raccogliendo sempre il consenso e l’ approvazione dei più affezionati e non.

Dal canto nostro non possiamo che augurare alle due registe e a tutto lo staff un grande “In bocca al lupo”, pregustando i momenti comici e i colpi di scena che certamente costelleranno la vicenda, il tutto all’insegna del buon umore….

Per info e prenotazioni 0884.582212 – 334.1695776, www.manfredoniateatro.it