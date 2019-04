Giallocoraggioso: “Senza di me”

Di:

Ultimo appuntamento con la stagione teatrale GIALLOCORAGGIOSO 18/19: “Senza di me”, liberamente tratto da “Il Re muore” di Eugène Ionesco.

– Crede di essere il primo a morire.

– Ciascuno è il primo a morire.

Cosa succede quando TUTTO finisce?

Eravamo gli attori principali o solo comparse del film che abbiamo vissuto? E soprattutto: la storia che stavamo raccontando smette di esistere? E gli altri, cosa siamo per loro? Una realtà che dà sicurezza a cui non voler rinunciare?

Oppure la nostra resa è vista come una nuova occasione per poter ricominciare?

Eugène Ionesco scrive questo testo in forma teatrale probabilmente perché consapevole che il teatro faccia da specchio alla realtà, alla vita. L’opera rientra nella corrente detta “dell’assurdo” ma, a ben vedere, tocca le corde profonde della realtà, della vita di ciascuno di noi, della necessaria consapevolezza della fine.

Intrisa di una leggerezza che sfiora il grottesco, piena di rabbia e rimpianto, ma anche di una dolcezza e malinconia che forse ognuno di noi ha visto negli occhi di chi sta abbandonando questo mondo. Il suo mondo.

“Anche la più piccola formica si agita e si dibatte, rifiuta di accettare la fine, non è naturale morire, giacché ella non vuole.”

Ci chiediamo: cosa accadrà al nostro mondo, alle persone che amiamo? Chi si prenderà cura di loro, come potranno continuare ad esistere… senza di me?

– È sempre così quando un universo finisce.

– il Re muore. Viva il Re!

“Senza di me”

con Paola Capuano, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Stefano Dragoni, Roberto Galano, Giuseppe Rascio, Maggie Salice

costumi Vize Ruffo

scenografie Francesco Petrone e Michela Casiere

adattamento e regia Roberto Galano

13 Aprile 2019 – ore 21:00

Teatro Umberto Giordano

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto “White list”).

Info e prenotazioni: 3249948645 – info@teatrodeilimoni.it