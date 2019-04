Di:

Hai da poco richiesto informazioni ad alcuni Caf per presentare la tua dichiarazione dei redditi, e sei rimasto perplesso perché ti hanno detto che l’invio del modello 730 è a pagamento. Eri difatti convinto che tutti i servizi dei Caf fossero gratuiti, dal momento che, qualche settimana fa, hai presentato, sempre presso un Caf, la dichiarazione Isee gratuitamente. Tra l’altro, ti ha lasciato ancora più perplesso il fatto che le tariffe per la presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730 non siano uguali per tutti i Caf: hai in effetti appurato che le tariffe cambiano non solo in base al Caf centrale (Cgil, Cisl, Uil, Cgn…), ma risultano diverse anche le tariffe praticate da Caf locali appartenenti allo stesso Caf centrale. I servizi del Caf si pagano? Tutte le pratiche sono rimborsate dallo Stato? I Caf, nei servizi a pagamento, devono attenersi a tariffe uniche?

fonte https://www.laleggepertutti.it/280760_i-servizi-del-caf-si-pagano