La storica casa di riposo “Anna Rizzi” a rischio chiusura

Manfredonia, 09 aprile 2019. PIU’ CHE un invito, la lettera inviata dalla commissaria straordinaria dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “SMAR”, trasformazione della storica Casa di riposo “Anna Rizzi”, Grazia Pennella, ai familiari degli ospiti in quella struttura, è un ordine di sfratto. “Si invita la S.V. – si legge – a voler provvedere al trasferimento del congiunto o soggetto sottoposto a vostra tutela, qui ospitato, presso altra sede, con sollecitudine e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019, quando questa Azienda dovrà inevitabilmente sospendere l’erogazione dei servizi socio-assistenziali e di ristorazione”. Una perentoria intimazione a lasciare la Casa di riposo e a breve termine (la lettera è del 4 aprile scorso) che ha messo le famiglie dei ricoverati, complessivamente 34 persone, in seria fibrillazione.

LE RAGIONI dell’iniziativa della commissaria Pennella sono da ricercarsi nelle difficoltà finanziarie in cui quell’ente si ritrova. Difficoltà che vengono da lontano culminate anche in proteste sindacali da parte dei dipendenti che reclamavano il pagamento degli stipendi arretrati. Nel giugno 2014 la Regione Puglia ha nominato un commissario straordinario che però non è riuscito nei tre anni di permanenza, a risanare la situazione. Tant’è che i consiglieri regionali 5Stelle Barone e Conca nel luglio 2017 presentavano una interrogazione al presidente Emiliano nella quale chiedevano di sapere <se fosse stato esercitato il potere di vigilanza sull’amministrazione dell’ASP “SMAR” di Manfredonia”.

NEL GENNAIO dello scorso anno è stata nominata la nuova commissaria Pennella che ha portato la retta degli ospiti a 1.300 euro al mese per aumentarla a 1.400 euro dal primo aprile. Una richiesta contestata vivacemente dai familiari dei ricoverati i quali per tutta risposta si sono visti arrivare la lettera di sfratto dei propri congiunti. Si sono rivolti al sindaco Riccardi che ha promesso di interessare la Regione. Il timore è che si possa fare il gioco di stretture analoghe private.

NELLA VICENDA è intervenuto energicamente il consigliere regionale Giannicola De Leonardis con una interrogazione urgente al presidente Emiliano e all’assessore al welfare Ruggeri, nella quale sintetizza le traversie che hanno portato la Casa della vita “Anna Rizzi” alle “gravi situazioni di criticità finanziarie e gestionali” che minacciano la sua sussistenza e chiede “di conoscere l’attuale situazione dell’ente sul piano strutturale, economico-finanziario, gestionale e della qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni erogate”. Chiede altresì “un intervento diretto della Regione per garantire la continuità di servizi e prestazioni erogate”. De Leonardis evidenzia con forza “la fondamentale importanza del presidio socio-assistenziale dell’Anna Rizzi, profondamente radicato nel territorio, portatore di un patrimonio di esperienze e umanità con ricadute edificanti per il territorio”.

Michele Apollonio