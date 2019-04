Navigator, attesi 100.000 candidati, si cerca luogo per la selezione

Si prevede l’arrivo di 100.000 candidature per il contratto dei 3.000 navigator, la figura che dovrà guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un occupazione. Secondo quanto risulta all’ANSA, il primo bando dell’Anpal per la ricerca di un luogo per selezionare gli aspiranti navigator non ha ricevuto candidature mentre per il secondo si è presentata solo la Fiera di Roma. Ora sono state invitate a una procedura negoziata anche Ergife Spa e Palazzo dei Congressi. Si prevedono selezioni in sei giorni per un importo totale di 219.000 euro.

Le selezioni per il reclutamento dei navigator, le persone che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un’occupazione si svolgeranno “da aprile a luglio 2019”. E’ quanto si legge nella lettera di invito dell’Anpal per la procedura negoziata per l’affidamento dei servizio di “locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territori di Roma Capitale ove svolgere eventuali future operazioni di selezione di collaboratori”. Le aziende interessate sono l’Ergife, la Fiera di Roma e il Palazzo dei Congressi.