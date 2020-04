ASE, Coronavirus: raccomandazioni per preparazione e conferimento rifiuti domestici

AVVISO ALLA CITTADINANZANuovo Covid-19 “Coronavirus”. Raccomandazioni per lapreparazione ed il conferimento dei rifiuti domestici.AGGIORNAMENTO

Si rendono note le nuove indicazioni ad interim da parte dell’Istituto Superiore di Sanità

(ISS), versione del 31 marzo 2020, per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla

trasmissione dell’infezione da Virus Covid-19 “Coronavirus”, di aggiornamento ed

integrazione rispetto alla versione precedente, come da Avviso alla Cittadinanza del 16

marzo 2020.

In particolare, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha aggiornato le raccomandazioni delle

procedure per la preparazione ed il conferimento dei rifiuti domestici, che considera

sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del

settore dell’igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti).

Soggetti POSITIVI AL TAMPONE od in QUARANTENA OBBLIGATORIA od in

ISOLAMENTO A SCOPO PRECAUZIONALE. Procedure da seguire nelle abitazioni:

▪ Interrompi la raccolta differenziata e, quindi, non differenziare più i rifiuti di casa.

▪ Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nella stessa busta

utilizzata per la raccolta indifferenziata e, ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti e/o pungenti

(oggetti o frammenti in vetro o metallo), si consiglia di eseguirne il conferimento nell’indifferenziato

con particolare cura (es. avvolgendoli in carta o plastica) per evitare di produrre squarci nei sacchi.

▪ Fazzoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, mascherine e guanti, sono equiparati a rifiuti

indifferenziati e, pertanto, vanno raccolti e conferiti insieme.

▪ Confeziona i rifiuti in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi (utilizzando

guanti monouso). Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro.

▪ Indossando guanti monouso, chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani, utilizzando dei

lacci di chiusura o nastro adesivo. Procedi poi a spruzzare e disinfettare con prodotti specifici l’esterno

della busta confezionata.

▪ Una volta chiusi i sacchetti e ben disinfettati, i guanti monouso usati per l’operazione dovranno essere

tolti rovesciandoli ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati.

▪ Fai smaltire i rifiuti ogni giorno con le procedure concordate con gli operatori esponendo la busta

sigillata fuori dall’abitazione.

▪ Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

Soggetti NON POSITIVI e NON in QUARANTENA. Procedure da seguire nelle

abitazioni:

La Cittadinanza è invitata a prestare la massima collaborazione.

Manfredonia lì 8 Aprile 2020

▪ Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.

A scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati,

dovranno essere inseriti in una busta a parte e smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA L’AMMINISTRATORE UNICO A.S.E. S.P.A.

DOTT. PISCITELLI – DOTT.SSA CREA – DOTT. SOLOPERTO GEOM. FRANCESCO BARBONE