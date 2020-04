Covid nella RSSA di Rodi Garganico. “Negativi i tamponi a operatori e pazienti”

Rodi Garganico, 09 aprile 2020. Risultati negativi i test effettuati ieri a tutti gli operatori e ai pazienti delladove unaè deceduta dopo il ricovero in ospedale. La donna era originaria di San Severo e non di Rodi Garganico, come riferito inizialmente. Il sindaco Carmine D’Anelli aveva comunicato che la clinica dove risiedeva la signora aveva applicato tutti i protocolli di sicurezza nel giro di poche ore dalla conferma. Complessivamente, sono stati sottoposti al tampone tutti i 54 ricoverati presenti nella struttura e il personale composto da 30 operatori provenienti da Rodi Garganico, Vico del Gargano, Ischitella, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Apricena e San Severo. I test sono stati eseguiti nei laboratori degli ospedali Riuniti di Foggia.

Articolo di Valerio Agricola