Coop Polis: al via da oggi il Corso online per OSS, a San Marco in Lamis

Mai come in questo momento di travaglio nazionale per via del Coronavirus urge personale adeguato ed indispensabile, come quello degli): i soldati che si buttano a capofitto per svolgere il loro impegno assistenziale e di igiene in ogni reparto e stanza di ospedale, comprese le strutture di lungo-degenza e delle cosiddette case di riposo per anziani. Rispetto agli altri operatori, come medici ed infermieri, deve essere quello più numeroso per le innumerevoli incombenze, a cui è chiamato a svolgere. Da qui la necessità di promuovere corsi preparatori adeguati alla necessità presente. Ma come si fa di questi tempi di isolamento e distanziamento in atto contro il male oscuro, ancora oscuro per davvero alla scienza, effettuare la formazione tradizionale. Ed eccoci quanto ci suggerisce al riguardo, la, da decenni impegnata sul fronte della formazione professionale: “Puoi trascorrere questo periodo forzato in casa consumando tutte le serie tv esistenti… o puoi farlo fruttare. Fatti furbo: approfitta del nostro servizio di FaD (Formazione a Distanza) per iniziare il corso. Con noi puoi seguire le tue lezioni in totale libertà, da casa, quando vuoi, così ti porterai avanti con il corso. Scegli POLIS, scegli il tuo futuro!Contattaci ai num. 328 38 23 765 o 328 01 44 972 per ottenere tutte le informazioni e iscriverti!Ultimissime iscrizioni disponibili per il Corso di Operatore Socio Sanitario (OSS) della durata complessiva di circa 7/8 mesi in partenza oggi in modalità FaD”.

Secondo lo scritto, l’anzidetto corso ha una durata di 1000 ore ed è così strutturato: 200 ore di F.A.D. (Formazione a distanza col pc/internet), con cui partirà il corso. 350 ore di aula (CON FREQUENZA OBBLIGATORIA, PENA LA NON VALIDITA’ DELL’ATTESTATO!), 450 ore di tirocinio formativo in strutture pubbliche e private. Compresi nella quota d’iscrizione: il materiale didattico e l’uniforme (pantalone, casacca e calzature sanitarie). Il titolo di studio minimo per partecipare al corso è il possesso della Licenza Media. Si rammenta, altresì, nel comunicato in parola, che la figura dell’OPERATORE SOCIO SANITARIO, istituita dalla Conferenza Stato Regioni con l’accordo del 22 febbraio 2001, è abilitata a svolgere attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. A parte l’urgenza odierna, il possesso del titolo di OSS (Operatore Socio Sanitario), offre una serie di importanti opportunità occupazionali. Tra l’altro, l’essere assunto presso i centri di accoglienza, cliniche, ospedali, case di riposo e comunità di recupero, case famiglia, strutture scolastiche, etc.. Nonché permette di partecipare a concorsi pubblici e all’assunzione, come dipendente o in modo autonomo, presso strutture e sodalizi privati impegnati nel campo dell’assistenza domiciliare (anziani, disabili, bambini, ecc.). La qualifica di Oss dà accesso, ancora, ai concorsi e punteggio per il profilo di Collaboratore Scolastico. Non manca, infine, nel comunicato l’allettante chiosa: “Affrettati: prima ti iscrivi, prima inizi il corso, prima troverai possibilità di lavoro!”, invitando il diretto interessato a chiamare subito al su accennato numero di cellulare: 3283823765. Con ogni probabilità è quello del responsabile della Cooperativa organizzatrice in menzione. Quindi, se non ci sentiamo al momento eroi, tentiamo almeno di esserlo in futuro, acquisendo da subito, attraverso la via facile online, il titolo. Questa volta, non tanto per conservarlo in cassetta, ma per un nostro eventuale intervento ad horas utile e solidale.