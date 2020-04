Coronavirus, la garganica Monica dall’Australia “A Melbourne mille casi” (VIDEO)

Ischitella, 09 aprile 2020. Anche l’Australia sta iniziando a fare i conti con i contagi da coronavirus. Da Melbourne, dove vive, figlia di padre originario di Ischitella, il numero dei contagi è ancora basso, oltre mille contagiati con una decina di decessi, mentre in tutta la nazione ci sono circa 6000 positivi e 50 morti. Le disposizioni per evitare il contagio sono pressoché identiche a quelle adottate in Italia: vietato il contatto ravvicinato e uscire da casa, tranne che per fare la spesa alimentare o svolgere attività fisica. “Dicono che staremo un po’ di mesi in casa, ma non ho molta fiducia su questo” ha confidato

Per quanto riguarda la situazione in Italia, è in stretto contatto con i suoi parenti di Ischitella. “Qui, in Australia, la situazione non è così peggiore come in Italia. Siamo molto preoccupati” ha riferito.

Articolo di Valerio Agricola