Covid-19. Sono 702 i positivi comunicati da Emiliano per il Foggiano. Focus Comuni

Bari, 08 aprile 2020. Covid-19: il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 9 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.595 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e, così suddivisi: 9 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 15 nella Provincia di Brindisi; 49 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e un caso non attribuito ieri sono stati registrati oggi. Sono stati registrati oggi 6 decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce 1 nella provincia di Bari e 2 nella provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 26.088 test. Sono 190 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.716 così divisi: 870 nella Provincia di Bari; 212 nella Provincia di Bat; 299 nella Provincia di Brindisi; 701 nella Provincia di Foggia; 395 nella Provincia di Lecce; 206 nella Provincia di Taranto; 24 attribuiti a residenti fuori regione; 9 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Dati Istat al 31 dicembre 2018: in Puglia i residenti sono 4.029.053, le famiglie 1.609.952. Quanti test (che non equivale a numero di cittadini) ha comunicato il Presidente Emiliano, su indicazioni del dr. Montanaro? 26.088. Ventiseimilaottantotto, dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In proporzione è stato coperto lo 0,65% della popolazione residente.

FOCUS COMUNI PROVINCIA DI FOGGIA (IN BASE ALLA “FASCE” DI EMILIANO)

Foggia – San Giovanni Rotondo – San Severo – Torremaggiore: Over 51 casi confermati di positività.

Manfredonia (ultimo aggiornamento 06.04.2020, ore 23: da inizio emergenza, 30 i casi confermati di positività al Covid-19, compreso i 3 decessi. Dai comunicati 114 sarebbero ora 99 i cittadini residenti a Manfredonia, al 6 aprile 2020, tra quarantena – isolamento – ricovero. Per la Prefettura di Foggia al 6 aprile 2020, sono complessivamente 13 i cittadini ancora positivi al Covid-19 a Manfredonia) – Cerignola – San Marco in Lamis – Bovino – San Nicandro Garganico – Lucera : 21 – 50 casi;

Troia – Monte Sant’Angelo: fascia 11 – 20 casi;

Peschici – Lesina – San Paolo di Civitate – Rignano Garganico – Stornarella: fascia 6 – 10 casi.

Per gli altri Comuni della Provincia di Foggia: Comuni senza casi o fascia 1 – 5.

Altamura – Bitonto – Andria: 21 – 50 casi confermati, e quindi tutti gli altri.