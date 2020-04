Emergenza Coronavirus, Fondazione Monti Uniti “Ecco cosa abbiamo fatto”

La Fondazione sosterrà l’attività ordinaria del Banco Alimentare della Daunia, messa a dura prova dall’emergenza Covid-19, dalle nuove normative di sicurezza sanitaria introdotte dai recenti decreti e dal prolungato periodo di lockdown generale, a fronte di un aumento della richiesta di distribuzione alimentare e del rallentamento dei tempi di approvvigionamento dei canali ordinari. Il contributo della Fondazione sarà destinato all’implementazione delle risorse umane, alla manutenzione delle celle frigorifere e al trasporto, al recupero e alla consegna dei generi alimentari dalla rete della solidarietà alle strutture caritative. Il Banco Alimentare della Daunia Onlus da più di dieci anni recupera e distribuisce cibo a 15 mila indigenti della Capitanata, in collaborazione con un centinaio di strutture e numerosi volontari.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova anche le Rsa, le residenze sanitarie assistite che danno ricovero a persone con disabilità, con gravi patologie neurologiche e anziani. È noto, infatti, che gli anziani e chi ha patologie pregresse corrono rischi maggiori degli altri in caso di contagio. La Fondazione, quindi, sosterrà la raccolta fondi dell’Unione Amici di Lourdes Onlus finalizzata al potenziamento delle misure e degli strumenti di intervento per il personale e per le attività ordinarie, con l’obiettivo di garantire salute e benessere agli ospiti particolarmente fragili della struttura di viale Ofanto.

Proseguono le attività di contrasto alla diffusione del contagio epidemico a cura di InterSos, organizzazione umanitaria non governativa italiana e senza scopo di lucro, attualmente impegnata nelle campagne e nei ghetti di Capitanata con un progetto di assistenza socio-sanitaria mobile, destinato ai migranti, attivo dal 2018. Il 24 febbraio scorso il progetto è stato convertito a causa dell’Emergenza Covid-19, attivando una modalità di informazione partecipata delle misure di prevenzione, e successivo pre-triage, in stretto raccordo con l’Asl di Foggia e con l’importante contributo della Fondazione dei Monti Uniti. Dal 24 Febbraio al 7 di Aprile 2020 l’attività denominata “sessione di prevenzione” (informativa di gruppo, triage e monitoraggio, individuazione dei sintomatici con triage e presa in carico coordinata con l’Asl), operativa 6 giorni su 7, con 3 medici, una protection officer, due unità mobili ed un’automobile, ha raggiunto 1.926 utenze su 1.671 beneficiari (circa il 69% della popolazione stimata nel totale degli insediamenti, 2.400). In dettaglio, la Pista di Borgo Mezzanone ha fatto registrare 1.101 utenze (ossia prime utenze o successive), con 931 beneficiari (ossia prime utenze: 85% circa del totale), mentre a Torretta Antonacci/Gran Ghetto 458 utenze su 417 beneficiari (60% circa del totale). I casi a rischio attenzionati sono stati solo 3 e i successivi tamponi sono risultati tutti negativi. Non si registra quindi al momento nessun caso e la popolazione risulta attenta alle misure di prevenzione, sebbene siano di difficile applicazione in contesti con scarso accesso all’acqua, senza servizi igienici e ad alta densità abitativa.

Nei prossimi giorni, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunito in seduta permanente dall’inizio dell’emergenza sanitaria, renderà noti ulteriori interventi di sostegno alla rete della solidarietà e agli operatori della sanità locale impegnati in prima linea in questo momento drammatico.

