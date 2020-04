Foggia, nonostante restrizioni 44enne dà lezioni private a 7 minori: denunciata

, 09 aprile 2020. Una donna di 44 anni impartisce lezioni private nella propria abitazione a studenti minorenni durante l’emergenza epidemiologica.intervenuto, ieri pomeriggio, in un’abitazione nel Rione Diaz dove era stato segnalato l’andirivieni di ragazzi minorenni. Gli operatori, dopo avere individuato l’abitazione, hanno appurato che all’interno della stessa la padrona di casa stava impartendo lezioni private a ben sette ragazzi, di entrambi i sessi con un’età ricompresa tra i 10 e i 15 anni.. Sul posto sono stati fatti intervenire i genitori dei sette ragazzi ai quali gli stessi sono stati riaffidati. La donna è stata contravvenzionata per avere esercitato l’attività didattica in violazione della normativa vigente. Analogamente, ai genitori dei ragazzi è stato contestato di avere consentito lo spostamento dei propri figli dalle rispettive abitazioni a quella dell’insegnante in violazione delle restrizioni previste per il contagio da COVID-19.