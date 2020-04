Il cigno nero che potrebbe renderci tutti più poveri

, un evento non previsto nè prevedibile che stravolge il modo con cui abbiamo vissuto prima e le regole di funzionamento dell’intero sistema. A memoria di uomo non si ricorda un evento così catastrofico che ha creato contemporaneamente una crisi sanitaria, economica e sociale così drammatica. Insieme alla crisi sanitaria bisognerà pensare a quella economica e sociale che produrrà una disoccupazione di massa dalle conseguenze imprevedibili. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro prevede a partire dal secondo semestre 2020 un numero di senza lavoro pari ain tutto il mondo. In Italia si prevedonoA subire la crisi economica saranno in particolare i settori della ricezione, la ristorazione, la manifattura, le vendite al dettaglio, le attività amministrative e commerciali.

Per evitare che alla crisi sanitaria, che ha già provocato decina di migliaia di morti nel nostro Paese, si aggiunga una crisi economica e sociale senza precedenti è necessario prendere urgentemente tutte le misure necessarie. La crisi del 1929 e quella del 2008 e del 2012 non sono paragonabili a quella che si potrebbe scatenare per gli effetti della pandemia. Urge, quindi riattivare al più presto l’economia per scongiurare una depressione senza precedenti e dalle conseguenze imprevedibili.

Le misure prese dal Governo italiano vanno nella direzione giusta con una mobilitazione di risorse finanziarie a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi pari a Euro 400 mld, attraverso prestiti concessi dalle banche e garantiti dallo Stato nella misura del 100% per prestiti fino a Euro 25 ml, del 90% per prestiti fino a Euro 800 ml fino al 70% per prestiti superiori. Altrettanto importante è la forza d’urto messa in campo dalla Banca Centrale Europea con una dotazione finanziaria messa a disposizione dei Paesi aderenti pari a Euro 750 mld finalizzati all’acquisto di titoli pubblici e privati e gli Euro 100 mld della Commissione Europea per preservare il reddito ai tanti lavoratori disoccupati creati dagli effetti di Covid 19.

La potenza di intervento del Governo, della BCE e della Commissione Europea, mai verificatasi prima, non basta a far ripartire il nostro sistema economico su un sentiero di crescita e sviluppo sostenibile. Questa è diventata una crisi economica che ha colpito contemporaneamente l’offerta e la domanda e ha interrotto all’improvviso la catena del valore mondiale.

Per arginare gli effetti di Covid 19 bisogna riunire le migliori menti del Paese e dell’Europa è predisporre un Piano di Azione a più ampio spettro. Riaprire subito tutte le attività economiche avrebbe un costo enorme in termini di ulteriori vite umane senza ottenere risultati importanti sul fronte economico, pertanto il numero di famiglie e imprese in difficoltà finanziaria sarà sempre più elevato. A Manfredonia è evidente questa difficoltà basta vedere le lunghe file di persone davanti ai presidi che distribuiscono derrate alimentari.

Per contenere questo enorme incremento di povertà nel breve periodo le misure da intraprendere dovranno essere: a) moratoria delle scadenze bancarie, fiscali, previdenziali e delle utenze; b) a chi perderà il posto di lavoro su semplice autocertificazione dovrà essere dato il sussidio di disoccupazione. Le richieste ed erogazioni elettroniche potrebbero essere gestite direttamente dalle banche; c) allo Stato spetterà il dovere di rimettersi finalmente in regola con i pagamenti ai fornitori e saldare le scadenze commerciali eliminando tutte le pastoie burocratiche e controlli infiniti.

Per un rilancio economico nel medio periodo le azioni da mettere in campo sono: a) accelerare fortemente gli investimenti pubblici bloccati dalla burocrazia per oltre Euro 300 mld; b) dare super incentivi fiscali a investimenti e assunzioni fatte da imprese con piani di sviluppo; c) supportare i settori che possono velocemente attivare filiere rilevanti (grandi lavori) e assistere i settori più colpiti dalla crisi (turismo, intrattenimento, retail). Inoltre l’Europa dovrà mettere in atto un piano di investimenti pubblici e di incentivi agli investimenti privati per una valore di Euro 2.000 mld in infrastrutture, innovazione e istruzione finanziati con l’emissione di titoli europei garantiti da tutti gli stati membri e gestiti da un’agenzia comunitaria rispetto alle singole esigenze dei Paesi aderenti. La gestione a livello Europeo delle risorse provenienti da debito comunitario potrebbe convincere i paesi del nord Europa affinché tali risorse siano allocate in maniera efficiente ed efficace anche attraverso un piano comunicativo che dimostri la destinazione delle stesse in asset sostenibili e utile all’intera comunità europea.

Abbiamo un disperato bisogno in questo momento drammatico di “Stati Imprenditori” che investono di più in innovazione, intelligenza artificiale, salute pubblica e energie rinnovabili.

Mai come oggi la politica è chiamata ad avere una visione del Paese e dell’Europa. Se l’Europa si dimostrerà ancora sorda e miope a quest’ultima chiamata allora sarà necessario che l’Italia faccia da sola. Nel nostro Paese esiste una grande quantità di ricchezza privata e imprese molto solide. Chi ha di più deve dare di più. E’ un fatto di cultura e di valori. Non chiediamoci più che cosa può fare lo Stato per noi, iniziamo a pensare cosa possiamo fare noi. Nelle banche ci sono oltre Euro 1.300 mld di depositi di famiglie e imprese, impieghiamo di questi Euro 600 mld in una sottoscrizione di titoli al di fuori del bilancio pubblico costituendo un grande “fondo sovrano” per far ripartire il nostro Paese verso un sistema economico e sociale innovativo, inclusivo e sostenibile. Un virus letale ha messo a nudo alcune gravi debolezze in seno all’economia capitalistica. Adesso abbiamo l’opportunità di correggere il sistema.

Lo Stato possiede un patrimonio immobiliare stimato intorno a Euro 400 mld, mettiamolo a garanzia di fondi istituzionali nazionali e internazionali per ottenere ulteriori risorse per far ripartire il nostro Paese e renderlo ancora più moderno e competitivo. Se l’Europa ci dice no allora sarà necessario fare con risorse proprie, siamo il Paese con la più alta ricchezza privata europea e con il meno debito privato al mondo. Se molti stanno soffrendo per i tanti morti e per la scomparsa dei propri cari molti di più soffriranno per la stessa possibilità di sopravvivere dovuta a mancanza di reddito e lavoro. Non permettiamo che questo accada.

Dott. Nicola di Bari – Commercialista ed Economista di Impresa GEI – associazione che raggruppa affermati economisti che operano nei più importanti centri di ricerca economica del Paese, in primari istituti bancari, nel settore industriale e dei servizi oltre che del mondo universitario.