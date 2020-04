Imprenditore di Milano “San Severo, ti dono 5.000 mascherine”. Miglio “Grazie amico”

“Nel mentre sono tanti, tantissimi i sanseveresi che si stanno adoperando – dichiara il Sindaco Miglio – in gesti ed azioni concrete di donazione di beni di prima necessità ed anche di apporto economico, mi piace evidenziare alla pubblica opinione, il concreto aiuto di un noto imprenditore di Milano che ha voluto testimoniare la vicinanza alla nostra popolazione, dopo aver ascoltato il mio grido di aiuto sui social. Ebbene, alla Città di San Severo perverranno nei prossimi giorni ben 5000 dispositivi di protezione individuale! Si tratta di 5000 mascherine lavabili e conseguentemente rigenerabili, indispensabili per meglio proteggere le categorie più a rischio in queste settimane, come Forze dell’Ordine, Protezione Civile, volontari, Task Force Comunale, operatori del C.O.C.. L’imprenditore ha voluto conservare l’anonimato, ma San Severo ed i sanseveresi devono essere a conoscenza di questo atto di donazione eccezionale, ancora più gradito perché compiuto da un imprenditore della lontana Lombardia che in questo modo ha reso molto più vicine le nostre comunità. Grazie ancora, CARO AMICO IMPRENDITORE DI MILANO dal più profondo del nostro cuore e di quello di tutti i sanseveresi!”