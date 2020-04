La curva nord Franco Mancini dona sangue presso gli Ospedali Riuniti

Una giornata buona per la raccolta del sangue. Presso il reparto di Immunoematologia eprimario il dottoruna ventina di rappresentanti dellacuore del tifo rossonero, hanno donato il sangue. Dopo gli appelli nazionali nei giorni appenna successivi alla dichiarazione dell’epidemia, c’era stata una ripresa della raccolta, negli ultimi giorni si è registrato un lieve calo.

L’ appuntamento di oggi è stato organizzato dall’ Avis di Foggia che dalla sua bacheca facebook quasi quotidianamente esorta a considerare il donare sangue come fattore importante anche se gli interventi programmti in ospedale sono sospesi:”C’è gente che vive graze ai donatori”. Sulla donazione in questo periodo rispondono: “In questi giorni diversi di voi ci hanno chiesto rassicurazioni sulla donazione in sicurezza. Il Centro Trasfusionale è distante dai reparti cosiddetti a rischio e il personale è preparato ad adottare tutti i sistemi di tutela dei donatori. Non abbiate paura di donare. Grazie a chi non si arrende. Grazie a chi esce di casa solo per donare”.