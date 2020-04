L’avvocato Liliana Iadarola dona 2000 mascherine a Villa Igea

Nella mattinata di ieri l’avvocato, unitamente alla società(www.segecogroup.it)hanno donato 2000 mascherine chirurgiche monouso 3 veli alla Casa di cura Villa Igea- Gruppo Salatto. “Siamo vicini a tutti gli operatori sanitari che combattono in prima linea nella difficile battaglia contro il contagio da Covid-19 e ai degenti delle strutture sanitarie – ha detto Iadaroloa- Ilè un’importante realtà sanitaria esistente sul nostro territorio con diverse strutture dislocate anche in provincia. Con questa iniziativa solidale le mascherine donate potrebbero essere distribuite, se si dovesse ravvederne la necessità, anche nelle suddette strutture. Questo per aiutare, con il nostro piccolo contributo, anche operatori sanitari e degenti che altrimenti non avremmo avuto la possibilità di raggiungere considerate le restrizioni in vigore”.