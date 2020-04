Manfredonia ama il suo ospedale (e viceversa): raccolti 13.603 euro

𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗔𝗠𝗔 𝗜𝗟 𝗦𝗨𝗢 𝗢𝗦𝗣𝗘𝗗𝗔𝗟𝗘 (𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗘𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔)La risposta della comunità cittadina all’appello lanciato in favore dell’Ospedale San Camillo de Lellis 🏥 per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid19 🦠 è stata veloce e molto significativa 💪🏻La somma raccolta fino ad oggi è di ‼️💥 13.603 euro💥‼️ (di cui 7.723 sulla piattaforma GoFundMe e 5.880 con bonifico bancario). Da segnalare, tra le ultime donazioni, quella degli “Amici del Fantacalcio Lega Sipontum”, che hanno contribuito all’acquisto di dispositivi sanitari di protezione individuale per 800 euro.Quattro le consegne di materiale effettuate fino ad oggi. Questo il dettaglio: 🔸340 Tute di protezione; 🔹380 Copriscarpe;🔸15 paia di Occhiali di protezione ; 🔹10 Visiere protettiva 🔸9 Maschere a carboni attivi; 🔹5 Termometri frontale non contact; 🔸55 litri di Gel igienizzante.Tutti gli acquisti sono stati effettuati in accordo con la Direzione Medica di Presidio di Manfredonia (di cui ringraziamo il Coordinatore, il dott. Matteo Vizzani, con tutto il personale sanitario del San Camillo), con cui proseguono i contatti per definire l’individuazione del nuovo materiale sanitario. 🙏🏻♥️♥️👏🏻 L'Ospedale chiama, la Comunità risponde!♥️👏🏻

Pubblicato da POP Officine Popolari su Giovedì 9 aprile 2020