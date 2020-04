Manfredonia. Covid-19: continua il vergognoso silenzio sui numeri (6)

Manfredonia, 09 aprile 2020. Covid-19: anche oggi per il Comune di Manfredonia non è stato divulgato il semplice dato, da inizio dell’emergenza sanitaria, relativo al:

– totale dei cittadini risultati positivi;

– totale dei cittadini in quarantena, isolamento fiduciario, sorveglianza attiva;

– totale dei tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza; – totale di quanti a oggi positivi, in quarantena, in isolamento fiduciario, in sorveglianza attiva.

Il vergognoso silenzio . Per i numeri esatti non comunicati, per il silenzio continuo relativo a positivi e cittadini in quarantena: da raccolta dati di StatoQuotidiano, si ricorda che nessuno di quanti ricoprono oggi un incarico politico – istituzionale (referenti di Asl, OO.RR. Foggia, Casa Sollievo della Sofferenza, Provincia di Foggia, Regione Puglia, Consiglio regionale, rappresentanti del Parlamento, Commissioni straordinarie, Prefetture, rappresentanti della Protezione Civile, etc.) hanno conseguito finora il risultato di comunicare quotidianamente – dall’inizio dell’emergenza – i numeri esatti (non le fasce, non i parziali) relativi ai Comuni della Capitanata, come sopra indicato. L’unica diffusione dei dati (al di là delle testate giornalistiche, come StatoQuotidiano) è stata portata avanti, fino a quando è stato possibile, dai sindaci locali. Per Manfredonia solo per un breve lasso di tempo i numeri sono stati pubblicati sul sito del Comune. Prima e dopo: il nulla, vale a dire le fasce colorate e suddivise per aree geografiche e forbici numeriche. Ieri la divulgazione dei dati parziali. Oggi nuovamente il nulla. Ad esclusione di tutti quei sindaci che si sono impegnati in prima persona per la raccolta dei dati e la divulgazione degli stessi, c’è stato solo il silenzio. Si fa sempre riferimento a un’emergenza sanitaria di rilevanza mondiale.

I DATI PER MANFREDONIA, TRA DATI PARZIALI E RACCOLTA DATI DI STATOQUOTIDIANO, AL 06.04.2020. Manfredonia: ultimo aggiornamento fermo al 06.04.2020, ore 23: da inizio emergenza, da raccolta dati di StatoQuotidiano: sono 30 i casi confermati di positività al Covid-19, compreso i 3 decessi. Dai comunicati 114 sarebbero ora 99 i cittadini residenti a Manfredonia, al 6 aprile 2020, tra quarantena – isolamento – ricovero. Per la Prefettura di Foggia al 6 aprile 2020, sono complessivamente 13 i cittadini ancora positivi al Covid-19 residenti a Manfredonia.

Il bollettino epidemiologico regionale, ore 16.30, 09.04.2020. Covid-19: ecco il bollettino quotidiano del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi, giovedì 9 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.595 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 82 casi, così suddivisi: 9 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 15 nella Provincia di Brindisi; 49 nella Provincia di Foggia; 6 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e un caso non attribuito ieri sono stati registrati oggi. Sono stati registrati oggi 6 decessi: 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce 1 nella provincia di Bari e 2 nella provincia di Taranto.