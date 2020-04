Manfredonia, donati kit diagnosi veloce Covid. Ringraziamenti del sindacato Nursind

Pasquale Conoscitore per la donazione di un sanificatore d’aria e superfici per ambienti chiusi BEYOND Guardian Air.

“La difficoltà nel reperire i test purtroppo non consentirà uno screening ampio. Per questo motivo i test fatti in maniera autonoma saranno donati al personale infermieristico più a contatto con gli utenti esterni come laboratorio analisi, servizio trasfusionale, servizio assistenza domiciliare, servizio vaccinazioni, servizio radiologia, e sala operatoria“.

Manfredonia, 09 aprile 2020. Il sindacatodi Manfredonia ringrazia la ditta, nella persona dei signori, per la donazione di 50 kit di diagnosi veloce Covid, per gli operatori sanitari di Manfredonia, e

fotogallery