Manfredonia, Francesca Troiano “Dati restano indicativi, asintomatici giocano ruolo chiave”

Siamo solo a metà settimana e in Puglia stiamo avendo molte buone notizie! Purtroppo, però, molta gente continua a sottovalutare la velocità di diffusione del virus riversandosi in strada senza un motivo valido. Non è ancora il momento di abbassare la guardia, anzi, ora più che mai dovremmo continuare sulla strada della prevenzione. 💪😷I dati sono indicativi, ricordate sempre che gli asintomatici giocano un ruolo chiave in questa pandemia e il miglior modo per ridurre drasticamente le probabilità di contagio è comportarci come se fossimo tutti positivi.Continuiamo ad essere compatti e solidali.Poi avremo modo di riflettere su cosa è andato storto e come migliorare un "sistema sanità" che di eccellente, ad oggi, ha solo una marea di uomini e donne che danno il massimo nonostante le poche risorse a disposizione. 👨🏼‍⚕️👩🏼‍⚕️

Pubblicato da Francesca Troiano su Mercoledì 8 aprile 2020