Manfredonia. “Maddalena via del Gusto”, per la solidarietà

In questi giorni così particolari e difficili per molti, diverse sono le realtà impegnate sul territorio per far sì che le persone in situazione di fragilità possano affrontarli con dignità e decoro. Ecco allora che con la Pasqua alle porte prende piede una nuova iniziativa: quella di garantire alle famiglie più bisognose della città di Manfredonia un piatto della tradizione nei giorni di festa – le lasagne al forno – assicurato in occasione di questa giornata. L’idea è dei ristoratori del circuito” – l’evento organizzato dall’agenzia, che ogni anno porta centinaia di visitatori all’interno dell’antico borgo marinaro di Manfredonia, per degustare in chiave gourmet le pietanze tipiche del territorio. Questa volta il percorso enogastronomico però non porterà verso i celebri ristoranti della via – purtroppo chiusi a causa delle restrizioni a tutela della nostra salute e sicurezza ma conduce verso la solidarietà e l’unico ticket sarà il sorriso. 500 i soggetti – in situazione di fragilità, selezionati dall’Assessorato ai Servizi Sociali del– che apprezzeranno il piatto creato ad hoc per loro dalle sapienti mani degli chef di via Maddalena. A preparare il piatto, condito con amore e solidarietà, gli chef; ogni ristorante si è impegnato a preparare 100 porzioni. Saranno i volontari della Paser a coordinare i lavori e a consegnare il pasto, oltre a portare gli auguri da parte di tutti. “Non appena abbiamo ricevuto l’input da parte dei ristoratori – dichiara Antonio De Michele, co-founder di Comunica Creative Company – siamo partiti con la macchina organizzativa e di coordinamento delle attività. Se il food e gli eventi ad esso connessi muovono spesso le nostre emozioni più profonde, quando riusciamo a legarlo alla solidarietà ci assale una carica di gioia e di positività”. Alla macchina della solidarietà va aggiunto il sostegno di Di Cosmo Carni&Food, con la fornitura della carne per la preparazione del piatto.

Un’altra piccola bella storia da raccontare – questa iniziativa pasquale – che mostra, una volta di più, la capacità di risposta alla povertà da parte di tante realtà presenti in città e l’impegno morale che ci unisce e ci motiva ancora di più a gesti di solidarietà e vicinanza in questo periodo di difficoltà generale.