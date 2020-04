Manfredonia, moglie operatore pronto soccorso “La salute di chi lavora è tutelata?”

Manfredonia, 09 aprile 2020. “È possibile che lo stato di salute di coloro che hanno garantito il servizio fondamentale in questo periodo non venga tenuto in considerazione?”. E’ la domanda che la moglie di un operatore del pronto soccorso di Manfredonia rivolge a StatoQuotidiano. “Mio marito, dall’inizio di questa pandemia, è sempre stato presente sul posto di lavoro. È rimasto in quarantena preventiva per una notte e un giorno quando si pensava che un accesso, giunto durante la notte, fosse positivo al Covid-19. In questa occasione io e mio figlio ci siamo trasferiti, in tutta fretta, dai miei genitori in un altro paese e ci stiamo tutt’ora. Questo perché abbiamo compreso che stare con mio marito sarebbe stato pericoloso ogni giorno, in quanto non c’è la possibilità di verificare se ha contratto il virus o meno e quindi se dobbiamo restare ancora lontani (e per quanto tempo ancora?) o possiamo finalmente ricongiungere la famiglia. È possibile che lo stato di salute di coloro che hanno garantito il servizio fondamentale in questo periodo non venga tenuto in considerazione?”.