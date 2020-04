, 09 aprile 2020. “, neolaureata in assistenza sanitaria. Partita, senza pensarci due volte, da un mese per prestare il suo aiuto a Reggio Emilia. Sei il nostro orgoglio come tutti i ragazzi di Manfredonia che lavorano per questa pandemia. Forza, senza di voi non potremmo farcela“. Emma Brigida (Manfredonia, 09 aprile 2020).

FOTO INVIATE A STATOQUOTIDIANO, APRILE 2020