Paolo Soldo, medico di pronto soccorso e capitano Gs S. Agata calcio

“Nel plotone dei tanti medici in prima linea per combattere il Covid 19 c’è anche lui,da ben 16 stagioni nelle file degli uomini del presidente Ciccio Carrillo”. La presentazione di Paolo Soldo si legge sul sitopostata sulla pagina diex presidente didirigente dell’. Un caso di parentela? “E’ mio figlio, lui e la moglie sono medici presso il pronto soccorso del Riuniti di Foggia, in prima linea e sperando che i loro turni si alternino”. 8-14, 14-20, 20-8, questi gli orari di giorno e di notte con pronto soccorso non affollato come in periodi ordinari ma concentrato sui contagi o nella tenda del pre-triage. C’è ancora qualcuno, un familiare che strepita, che pretende risposte immediate, che minaccia l’arrivo dei Carabinieri se non le riceve. I medici e gli infermieri rispondono come possono, bardati nelle loro tute. Una vicenda di oggi, di stamattina, che si affianca al lavoro di ogni giorno.

Sono episodi che capitano non di rado, anche se uno non se li aspetta in certi frangenti, chi non aveva rispetto per il personale dell’ospedale non ha certo cambiato atteggiamento oggi.

Dunque, dicevamo, i turni di un marito e di una moglie che hanno due figli di 7 e 4 anni: “Quando gli orari si accavallano qualcuno dei familiari va a tenere i bambini, non possono restare da soli. Si torna a casa e devono fare i compiti, di pomeriggio, o c’è da fare la spesa nella speranza che non sia tutto chiuso. Il più grande dei miei nipoti chiede del Covid al padre e alla madre, cerca di informarsi”. Tonio Soldo credeva all’inizio che fosse un’influenza di quelle stagionali, ma poi “ho visto la situazione, i contagi, quanto peso sul nostro ospedale e sul personale sanitario, non ne usciremo per ora”. In quanto presidente di un’associazione crede che questo periodo di fermo “sia una mazzata per i piccoli, per noi che incontriamo la gente, per il nostro spirito associativo, nulla sarà più come prima”.

Non vede il figlio da un mese, dei nipoti si occupa, in particolare, il fratello del medico, giocatore di calcio nel gruppo sportivo S. Agata di Puglia, terra in cui è nato Tonino, oggi vicepresidente della società sportiva. Ma Paolo non vuole essere etichettato come un eroe, come un fenomeno: “Vinceremo tutti insieme questa battaglia – dice – è un momento importante in cui tutti, ma proprio tutti ci dobbiamo attenere quelle che sono le regole del Governo”.

Scrive il sito Dilettantifoggia.it “Tutto il movimento calcistico di Capitanata credo sia orgoglioso di poter avere tra le sue fila il dottor Paolo Soldo tra i nostri futuri medici di primo piano, il calcio di Capitanata ora tifa tutto per lui”. Una partita così non si era mia vista.

Redazione StatoQuotidiano.it