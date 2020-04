Pesca. Alberto Gatta “Cig 2018 è stata liquidata, ecco cosa attendiamo”

, 09 aprile 2020. In rettifica a quanto pubblicato di recente da un esponente della Lega, si precisa che sono state già liquidate le indennità del 2018 relative alla Cassa integrazione per il settore pesca.

Stiamo sollecitando il Ministero di competenza per la liquidazione delle indennità per il “2019″ Alberto Gatta e Michele Manzi, rispettivamente: coordinatore cittadino di Manfredonia e coordinatore provinciale di Foggia della Fai Cisl Pesca. “Per il 2019, le domande sono state consegnate dalle Cooperative e dalle imprese di pesca entro il 29 febbraio 2020. Adesso bisognerà attendere il tempo dell’elaborazione delle pratiche, che passeranno dal Ministero del Lavoro al Ministero dell’Agricoltura, e quindi alle Capitanerie di Porto.

Per il 2018 precisiamo siamo ancora in attesa del premio per le imbarcazioni. il Ministero stanzia nel 2019 una somma di 14 – 15 milioni di €uro per fronteggiare il fermo biologico un’indennizzo pari a 30 euro al giorno a tal riguardo nel 2019 sono €uro pari a un’indennizzo di 30 per ciascun marittimo. La Regione Puglia stanzia una somma pari a 450mila euro per i 10 giorni aggiuntivi del fermo biologico 2019. Per lo stato di crisi che stiamo affrontando in questo momento, in tutti i settori e anche nel settore pesca, dovrebbe spingere gli organi di competenza a una celere liquidazione delle somme”.