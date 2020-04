Puglia, pagamento contributo affitti ai primi 150 Comuni

, relative al contributo affitti (annualità 2018) secondo il bando della delibera di giunta n.1999/ 2019.

“Come preannunciato nelle scorse settimane – spiegano i due assessori – abbiamo deciso di accelerare i pagamenti per rispondere a un’esigenza delle tante amministrazioni comunali che, anche in questa delicata fase del covid-19, devono comunque continuare a gestire l’emergenza casa. Le somme liquidate in questa prima fase provengono dai 23,9 milioni di euro stanziati dalla giunta regionale, di cui 16 del Fondo Affitti e i restanti 7,9 del Fondo per la morosità incolpevole. Il lavoro degli uffici regionali, a cui va il nostro sentito ringraziamento, continuerà senza sosta per erogare le somme agli altri Comuni che sino ad oggi non hanno ancora completato e trasmesso la documentazione richiesta”.

“Nella lista dei primi 150 beneficiari – sottolineano Pisicchio e Piemontese – abbiamo Comuni di ogni dimensione, dai capoluoghi di provincia sino alle comunità più piccole, a dimostrazione che la Regione non intende assolutamente lasciare indietro alcuna amministrazione locale. Questi fondi serviranno non solo a tantissime famiglie pugliesi per sostenere l’accesso ai canoni di locazione , ma anche a diversi amministratori locali per dare risposte immediate e concrete. L’emergenza coronavirus infatti non deve assolutamente farci abbassare la guardia su altre situazioni a forte impatto sociale”.