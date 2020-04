“Quando tutto finirà, viaggio gratis per medici e infermieri molisani e zone limitrofe in Croazia”

. Hanno fatto turni massacranti, hanno il viso minato dalle mascherine spesso nemmeno idonee al lavoro svolto, hanno fatto il loro meglio salvando il numero maggiore di vite. Hanno davvero dato anima e cuore all’Italia’. Inizia così il suo discorso Domenico Guidotti Ceo della GsTravel, società che da alcuni anni si occupa di viaggi in Croazia e quest’anno anche alle Isole Tremiti. Aggiunge: ‘Vogliamo dimostrare concretamente quanto rispetto abbiamo per chi, in questi giorni soprattutto, svolge il ruolo più importante di tutti: salvare le vite. Quando il Coronavirus sarà battuto, perché sì sono certo che verrà sconfitto, a nome della GsTravel di Termoli siamo lieti di omaggiare i medici e gli infermieri molisani e delle zone limitrofe con un viaggio in Croazia. Questo piccolo gesto, speriamo, possa ringraziare queste persone per tutto quello che hanno fatto per noi, per le nostre vite, per l’intero territorio che amiamo e rispettiamo’.: questo il regalo che la GsTravel di Termoli fa agli infermieri e medici molisani e delle zone limitrofe nel periodo di maggio/giugno oppure a settembre.