Settimana Santa online da Ischitella, ecco come seguire le messe in streaming

Ladi quest’anno è particolare: non sarà possibile partecipare direttamente alle funzioni religiose nelle chiese secondo le restrizioni imposte dal Governo per evitare il contagio da Covid-19. Per essere vicino alla propria comunità di fedeli, vicini e lontani, la Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Ischitella ha deciso di trasmettere in streaming i riti della Settimana Santa. Le messe, celebrate dal parroco Don Berardino Iacovone all’interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore, potranno essere seguite in diretta sul sito di IschitellaGargano.

Ecco il programma di tutte le celebrazioni in diretta:

Giovedì Santo 9 Aprile ore 18:00 – Messa della Cena del Signore

Venerdì Santo 10 Aprile ore 18:00 – Celebrazione della Passione del Signore

Domenica di Pasqua 12 Aprile ore 11:00 – Santa Messa di Pasqua

Articolo di Valerio Agricola