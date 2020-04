Teresa al Ministro Azzolina “È ora di dire ‘STOP’ al test di ammissione a Medicina

“Sbagliare e’ umano ma perseverare e’ diabolico; dagli errori si deve necessariamente imparare. Quando nel 1999 si decise per il numero chiuso, con test (peraltro inadeguato) di ammissione a Medicina non si poteva, forse, immaginare che un giorno ci si sarebbe potuti trovare in una condizione di assoluta necessità di medici, non certo ultrasessantenni ormai in pensione né di altre nazionalità, ma giovani, pieni di entusiasmo ed energie, italiani perché siamo i più preparato del mondo. In questo momento cosi’ drammatico per tutti, e’ assolutamente necessario dire, tutti insieme, “basta” al test di ingresso a Medicina, impariamo dagli errori per essere migliori, per essere pronti, per non trovarci mai piu’ impreparati difronte ad un’emergenza sanitaria. Nel contesto storico in cui ci troviamo a vivere, difronte a tanta sofferenza e morte, leggere sui social che è stata confermata la data del 1 settembre per il test a Medicina è avvilente, irrispettoso e disarmante; ci si aspettava tutti una decisione ministeriale diversa, coerente con lo spirito di solidarietà e condivisione con la classe medica. Non si può più aspettare, bisogna farsi sentire, ora e tutti insieme. Grazie”.