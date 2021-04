Arredo bagno moderno: sanitari per un bagno da sogno

Per creare un arredo bagno moderno che sia veramente un angolo da sogno occorre scegliere con attenzione ogni singolo elemento, orientandosi nella vasta rosa di sanitari bagno che vanno dal classico al moderno. Le ultime tendenze del mercato vedono spazi arredati in stile minimal, con linee pulite e composte solo da elementi essenziali: il bagno moderno, sempre più spesso caratterizzato da metrature ridotte, ospita sanitari bianchi o colorati in grado di regalare allo spazio benessere quel look speciale rendendolo un ambiente concepito per il massimo relax. Proprio così, perché al di là della scelta di stile dei sanitari è fondamentale puntare sempre su oggetti in grado di garantire la massima praticità.

Il bagno moderno vede sempre più spesso nei sanitari sospesi il suo elemento vincente: lavabo, bidet e wc installati a parete consentono di avere una sensazione visiva di maggior ampiezza del locale, di effettuare le operazioni di pulizia agevolmente e in modo più efficace e di sfruttare lo spazio sotto al lavabo predisponendo un mobile che possa ospitare tutti i piccoli accessori indispensabili per la toilette quotidiana. Indubbiamente questi vantaggi non sono passati inosservati agli occhi attenti dei migliori interior designer, che scelgono sempre più spesso i sanitari bagno sospesi per le loro realizzazioni più esclusive.

Un’ottima alternativa in fatto di stile e praticità arriva poi dai lavabi da appoggio, che permettono di avere un praticissimo piano sul top lavabo nel quale è possibile collocare gli accessori, sfruttare eventualmente anche il piano sottostante con comodi mobili a giorno o con ante.

Come progettare un bagno moderno al top

Riuscire a creare spazi sempre al top inizia ovviamente con una accurata misurazione dello spazio sala da bagno. Solo dopo aver creato una piantina con le metrature a disposizione sarà infatti possibile decidere la collocazione dei sanitari e di conseguenza la scelta degli elementi che meglio rispondono ai propri gusti e alle esigenze individuali. Sempre più spesso i bagni moderni non offrono ambienti molto ampi, e la scelta dei sanitari sospesi permette di ottimizzare gli spazi creando al tempo stesso locali ricchi di fascino.

Una volta creata la piantina della stanza e individuato la presenza di tubi per approvvigionamento idrico e scarichi è possibile procedere alla scelta degli elementi. Per dare alla stanza da bagno moderna uno stile inconfondibile è possibile trovare in commercio sanitari dal design minimal che riescono a farsi notare per le loro linee pulite o per le forme geometriche spiccate. Sicuramente si tratta di elementi destinati a non passare mai inosservati, che sapranno regalare alla stanza da bagno moderna quel fascino esclusivo che spesso ritroviamo nelle foto delle copertine delle più prestigiose riviste di arredamento.

Grazie ad un’ampia varietà di scelta è veramente possibile oggi creare spazi in cui dare libero sfogo alla fantasia, ambienti relax in cui funzionalità e praticità vadano sempre di pari passo con l’estetica. Sicuramente la bellezza non è tutto, ma avendo a disposizione sanitari che consentano di ottenere il massimo comfort in uno spazio dedicato interamente alla cura e alla bellezza del corpo, e che siano anche belli da vedere perché privarsi del piacere estetico? Il bagno, un tempo relegato a semplice luogo di servizio, è oggi considerato invece uno spazio da progettare e arredare con cura. Non solo per fare bella mostra di se ma anche e soprattutto perché si è scoperto che potersi rifugiare in un ambiente visivamente appagante aiuta a rilassarsi, e con i sanitari giusti è possibile creare spazi dalla personalità forte e spiccata, personalizzati e in grado di rapire lo sguardo di chi ne usufruisce. (NOTA STAMPA)