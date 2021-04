Foggia, ciclista travolto da auto: finisce in ospedale

Foggia, 09/04/2021 – Questa mattina, un ciclista è stato investito su via Cerignola a Foggia per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto. Il conducente dell’auto, una Ford Fusion, si è subito fermata per prestare i dovuti sonnorsi.

Il ciclista è stato trasportato presso il locale pronto soccorso da ambulanza del 118; ancora non si conoscono le sue condizioni.