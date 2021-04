Il ritiro anomalo del mare a Manfredonia

Il 27 marzo 2021, nel mar Adriatico, al largo delle Isole Tremiti, è stata registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.6, seguita da un’altra di magnitudo 4.1, avvertite in Puglia, Abruzzo, Basilicata e Campania. Successivamente, sono state registrate Centro Sismologo, altre piccole scosse di assestamento che continuano ancora tuttora.

La prima scossa, è stata avvertita, in maniera forte, non solo in tutti i paesi garganici ma anche a Manfredonia, dove molte persone sono uscite fuori di casa per lo spavento.

In un articolo, del 10 marzo 2021, ho pubblicato su Stato Quotidiano, alcune foto dove evidenziai, una strana bassa marea mai vista a Manfredonia, fenomeno accaduto diciassette giorni prima del terremoto poi avvenuto il 27 marzo scorso al largo delle Isole Tremiti.

Dal giorno in cui si sono verificate le due ultime scosse telluriche e fino al 1° aprile, ho ancora notato, facendo una passeggiata sul porto peschereccio (Molo di Levante) e poi su Viale Miramare in zona spiaggia Castello, un ritiro esagerato del mare, che sinceramente non avevo mai visto a Manfredonia. Ho scattato alcune foto e effettuato alcuni video clip, perché la cosa, per l’eccezionalità dell’evento, mi ha ancora una volta particolarmente incuriosito. Ho rilevato, innanzitutto, facendo un giro a piedi sul braccio di Levante, che il livello del mare era sceso di almeno un metro, tant’è che alcune piccole imbarcazione all’inizio del porto, erano arenate sul fondo del mare. Mi sono poi recato, sulla spiaggia Castello, dove stranamente il mare si era ritirato di almeno 50 metri. Un fenomeno, a detta anche di molti pescatori anziani di Manfredonia che ho intervistato, mai visto prima.

Mi sono chiesto: è stata colpa del terremoto avvenuto, nel Mar Adriatico, a nord delle Isole Tremiti o ai fenomeni di cambiamenti climatici ?. Oppure, “au cange da luna chione” al cambio della luna piena (che avviene con il periodo di concomitanza dell’attrazione combinata del sole e la luna piena) che è quello, che solitamente porta ad abbassare il livello del mare, ma non in maniera così esagerata. Vorrei, che qualche esperto di maree o sismologo, ci spiegasse questo strano fenomeno avvenuto ancora una volta nel nostro Golfo.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 09 aprile 2021.