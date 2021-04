Isola di Pianosa, parte bonifica bellica subacquea: limitazioni alla navigazione

Isole Tremiti, 09/04/2021 – (termolionline) Partiranno oggi, venerdì 9 aprile, i lavori per la bonifica bellica sistematica subacquea finalizzata alla piena fruizione dell’isola di Pianosa e dello specchio acqueo antistante. Le operazioni avranno una durata di 90 giorni lavorativi e, per eseguirli, si è resa necessaria l’emanazione di un’ordinanza, la numero 16/2021, apposita a firma della Capitaneria di Porto di Termoli.

SI RENDE NOTO

Che la società Sub Techincal Edil Services s.r.l., per conto del Comune di Isole Tremiti, dalla data odierna e per una durata di 90 (novanta) giorni lavorativi, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 19:00, effettuerà attività di bonifica bellica sistematica subacquea ed in particolare sarà eseguita, a mezzo Mini ROV SeaBotix LBV150-V e operatori BCM/OTS, l’analisi dei target precedentemente individuati. Verranno altresì impiegate, per le attività in campo, la motonave “ARIETE 5 BA 830” e le imbarcazioni: “SUZUMAR 5BA914”, “MAR 5BA913” e, per la sicurezza, l’imbarcazione “CIAO MAMMALINA”. Le operazioni verranno svolte nell’area di circa mq 120.000, prospiciente la costa dell’isola di Pianosa, già interdetta alla navigazione ai sensi dell’Ordinanza n. 27/1972 della Capitaneria di Porto di Manfredonia, perimetrata dai seguenti vertici e meglio evidenziata nell’immagine sotto riportata: